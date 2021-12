Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Mômes & Merveilles / Le P’tit Cinématograff / Le Philharmonique de la Roquette Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Mômes & Merveilles / Le P’tit Cinématograff / Le Philharmonique de la Roquette Beaune, 23 décembre 2021, Beaune. Mômes & Merveilles / Le P’tit Cinématograff / Le Philharmonique de la Roquette LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Beaune

2021-12-23 – 2021-12-23 LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE

Beaune Côte-d’Or Beaune 9 9 EUR Partir en voyage par le biais des images et de la musique, r^ver à des mondes magiques où les mots perdent leur inportance.

Le Philharmonique de la Roquette nous propose dans ce ciné-concert une dizaine de court-métrages, sans parole, poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, accompagnant les spectateurs par de somptueuses ambiances sonores dans un extraordinaire dédale d’images animées. claviers : Laurent Bernard

contrebasse, basse : Lilian Bencini

scie musicale, theremin : Julien Kamoun

technique, son : Nicolas Gounin culture.theatre@mairie-beaune.fr +33 3 80 24 55 61 https://theatredebeaune.com/ Partir en voyage par le biais des images et de la musique, r^ver à des mondes magiques où les mots perdent leur inportance.

Le Philharmonique de la Roquette nous propose dans ce ciné-concert une dizaine de court-métrages, sans parole, poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, accompagnant les spectateurs par de somptueuses ambiances sonores dans un extraordinaire dédale d’images animées. claviers : Laurent Bernard

contrebasse, basse : Lilian Bencini

scie musicale, theremin : Julien Kamoun

technique, son : Nicolas Gounin LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Beaune

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Ville Beaune lieuville LANTERNE MAGIQUE 19 RUE POTERNE Beaune