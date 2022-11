Mômes & Merveilles – La belle lisse poire du prince de motordu

2022-12-13 – 2022-12-13 6 6 EUR « Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons.Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots…Mêlant chansons, farces et jeux de mots, la compagnie Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs, entraînant petits et grands au rythme des pirouettes langagières, des acrobaties de l’esprit et de la magie des mots !

mise en scène Pauline Marey-Semper, sur scène Pauline Marey-Semper, Jules Cellier, Maud Martel, François Chary, scénographie Diane Mottis, Julien Puginier, création musicale Édouard Demanche. » dernière mise à jour : 2022-11-22 par

