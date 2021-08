Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Mômes en livres Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Mômes en livres Luz-Saint-Sauveur, 25 août 2021, Luz-Saint-Sauveur. Mômes en livres 2021-08-25 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-25 11:15:00 11:15:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Moment de lecture animé par Andréa pour les enfants à partir de 5 ans. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville 42.87096#-0.00482