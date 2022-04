MomentuM rend hommage à Matthieu Chedid Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

MomentuM rend hommage à Matthieu Chedid
Honfleur, 30 avril 2022

Depuis ses débuts il y a plus de 20 ans, -M- est devenu un artiste incontournable et atypique de la scène française. Rejoué par MomentuM, son style de jeu rythmique et dansant amenant les têtes à se hocher et les corps à se déhancher ne vous laissera pas indifférent ! Revivez les meilleurs morceaux de ce musicien hors du commun ! MomentuM vous fera voyager des djembés africains aux guitares rock lors d'un concert s'inspirant de toute la carrière de -M-. Le désir du groupe ? Partager le bonheur et l'amour de ce monde unique avec vous !

Salle du Batolune

