Yvelines Café des Parents Môment’s Versailles, 8 novembre 2023, Versailles. Café des Parents 8 novembre et 13 décembre Môment’s Accès à l’espace de jeux : 5 € /enfant adhérent AVF – 7 € /enfant non-adhérent. Consommation à la charge des participants. Sur inscription par mail à avf.versailles@gmail.com

Plus d’informations sur les activités du Groupe Familles sur https://avf.asso.fr/versailles/familles/ Môment’s Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « avf.versailles@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:avf.versailles@gmail.com »}, {« link »: « https://avf.asso.fr/versailles/familles/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:30:00+01:00 – 2023-11-08T12:30:00+01:00

