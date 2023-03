Café des Parents AVF Môment’s Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Café des Parents AVF Môment’s, 12 avril 2023, Versailles. Café des Parents AVF 12 avril – 14 juin, les mercredis Môment’s Accès à l’espace de jeux : 2 € /enfant (pour les adhérents) – 7 € (pour les non-adhérents). Consommation à la charge des participants. Rencontre entre parents pour échanger et découvrir l’association AVF. Les enfants jusqu’à 10 ans sont les bienvenus. Môment’s Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://avf.asso.fr/versailles/familles/ »}, {« type »: « email », « value »: « avf.versailles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:30:00+02:00 – 2023-04-12T12:30:00+02:00

2023-06-14T10:30:00+02:00 – 2023-06-14T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Môment's Adresse Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Môment's Versailles

Môment's Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Café des Parents AVF Môment’s 2023-04-12 was last modified: by Café des Parents AVF Môment’s Môment's 12 avril 2023 Môment's Versailles Versailles

Versailles Yvelines