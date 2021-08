Moments musicaux à l’hôtel Despringles Hôtel Despringles,ancien hôtel de l’académie de Dijon, 18 septembre 2021, Dijon.

Moments musicaux à l’hôtel Despringles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon

Dans la cour de l’hôtel Despringles, les jeunes musiciens de l’Association des Étudiants de l’École Supérieure de Musique Bourgogne Franche-Comté, en petites formations, proposeront des moments musicaux dans des répertoires variés et des styles éclectiques, allant des musiques anciennes aux musiques actuelles, en passant par la musique classique et la musique contemporaine. Spectacle proposé en continu le samedi et le dimanche, entre 14h et 18h. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire en partenariat avec l’ADESM Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/)

Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

La cour de cet hôtel particulier construit vers 1670 prendra vie en musique, le temps de deux après-midis.

Hôtel Despringles,ancien hôtel de l’académie de Dijon 47 rue Monge 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00