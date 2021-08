Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Moments Exclusifs : Vol découverte du Thouarsais Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Moments Exclusifs : Vol découverte du Thouarsais Thouars, 19 septembre 2021, Thouars. Moments Exclusifs : Vol découverte du Thouarsais 2021-09-19 09:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Maison du Thouarsais-Office de Tourisme 32 Place Saint Médard

Thouars Deux-Sèvres EUR 60 Survol à 1500ft (pieds) à bord d’un ROBIN DR400 “Régent”, vous naviguerez à environ 210km/h. Venez profiter d’une lecture paysagère de la région Thouarsaise en évoluant dans la 3ème dimension et admirer les méandres de la Vallée du Thouet. Votre pilote expérimenté vous commentera la découverte du cirque de Missé, les carrières du territoire, vous dévoilera quelques pépites du Thouarsais tel un château caché avec ses pistes atterrissage privées et d’autres encore… Atelier proposé dans le cadre des “Partages d’Expériences en Thouarsais”. D’autres “Moments Exclusifs” à découvrir dans la brochure Carnets de Routes disponible à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme. Toute la journée, départ toutes les heures . Dès 4 ans ANNULÉ – Venez survoler la région Thouarsaise pour découvrir les monuments emblématiques, les carrières en suivant les méandres du Thouet. Découverte des industries qui définissent l’identité économique du Thouarsais.

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Maison du Thouarsais-Office de Tourisme 32 Place Saint Médard Ville Thouars lieuville 46.97484#-0.21521