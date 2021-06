Moments Exclusifs : Atelier cyanotype Thouars, 16 juin 2021-16 juin 2021, Thouars.

Moments Exclusifs : Atelier cyanotype 2021-06-16 10:00:00 – 2021-06-16 12:30:00 Maison du Thouarsais 32 Place Saint-Médard

Thouars 79100

40 EUR Le cyanotype quésako ? Emmanuelle vous invite à découvrir cette ancienne technique photo alternative qui permet d’obtenir après exposition au soleil un tirage sur papier ou tissu.

Réalisez chaque étape de cette technique de photo, de la préparation du « négatif » à partir de végétaux et d’objets graphiques sur papier photosensible à l’exposition plus ou moins longue à la lumière du jour, en passant par le lavage du tirage à l’eau. Votre cyanotype est fait !

Atelier de proximité ne permettant pas la distanciation nécessaire aux mesures sanitaires liées au Covid 19. Port du masque obliogatoire et gel hydroalcoolique sur place.

Réservation obligatoire à la Maison du Thouarsais

Réalisez des tirages photo sans appareil photo à partir de végétaux et d’objets graphiques. Une artiste vous accompagne pour découvrir cet ancien processus de développement au bleu cyan caractéristique. Repartez avec vos créations.

+33 5 49 66 17 65

Réalisez des tirages photo sans appareil photo à partir de végétaux et d’objets graphiques. Une artiste vous accompagne pour découvrir cet ancien processus de développement au bleu cyan caractéristique. Repartez avec vos créations.

Le cyanotype quésako ? Emmanuelle vous invite à découvrir cette ancienne technique photo alternative qui permet d’obtenir après exposition au soleil un tirage sur papier ou tissu.

Réalisez chaque étape de cette technique de photo, de la préparation du « négatif » à partir de végétaux et d’objets graphiques sur papier photosensible à l’exposition plus ou moins longue à la lumière du jour, en passant par le lavage du tirage à l’eau. Votre cyanotype est fait !

Atelier de proximité ne permettant pas la distanciation nécessaire aux mesures sanitaires liées au Covid 19. Port du masque obliogatoire et gel hydroalcoolique sur place.

Réservation obligatoire à la Maison du Thouarsais

Emmanuelle AUGEREAU – Atelier RencontreS FortuiteS