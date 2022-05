Moment Sympa #4 Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-CroixToulx-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Creuse

Toulx-Sainte-Croix

Moment Sympa #4 Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix, 8 mai 2022, Toulx-Sainte-CroixToulx-Sainte-Croix. Moment Sympa #4 6 Rue de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix

2022-05-08 – 2022-05-08

Toulx-Sainte-Croix Creuse 6 Rue de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix Creuse Toulx-Sainte-Croix 10h -19h – Entrée libre – Locaux de l’association Au programme :

– Le petit marché d’artisans et de producteurs : Au Jardin d’Aïda, Rûcher de Bruyn, la Safranière des Pierres Jaumâtres, Fanny Pageau Poteries, Biquette Savons, Rev 2 Ver, Fleur de Merlin,…

– Brocante à prix libre

– Troc aux plants : dons et échanges de plants du jardin

– Initiations au tour de potier avec Fanny, céramiste

– Démonstration de maréchal ferrant avec Jean Hance

– Musique trad avec Mélanie (clarinette) et Elsa (accordéon chromatique)

– Buvette et barbecue avec produits locaux, jus de pommes, bière, crêpes et gâteaux 10h -19h – Entrée libre – Locaux de l’association 6 Rue de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Toulx-Sainte-Croix Autres Lieu Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Adresse 6 Rue de l'Eglise Ville Toulx-Sainte-CroixToulx-Sainte-Croix lieuville 6 Rue de l'Eglise Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Departement Creuse

Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-CroixToulx-Sainte-Croix Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulx-sainte-croixtoulx-sainte-croix/

Moment Sympa #4 Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix 2022-05-08 was last modified: by Moment Sympa #4 Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix 8 mai 2022 Creuse Toulx-Sainte-Croix

Toulx-Sainte-CroixToulx-Sainte-Croix Creuse