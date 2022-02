Moment musical : piano Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Moment musical : piano Fouesnant, 22 mars 2022, Fouesnant.
l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-03-22 17:45:00

Fouesnant Finistère Fouesnant Des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant (classe de piano d’Arnaud Tessier) ont le plaisir de présenter quelques morceaux qu’ils ont appréhendés dans le cadre de leur apprentissage. L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique…

Ouvert à tous.

