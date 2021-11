Guérande Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Moment musical Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Moment musical Médiathèque – Centre culturel Athanor, 11 décembre 2021, Guérande. Moment musical

le samedi 11 décembre à Médiathèque – Centre culturel Athanor

Venez écouter ces musiciens en devenir mais déjà talentueux. Ce rendez-vous sera l’occasion d’écouter des œuvres de répertoires variés, de découvrir des instruments de musique et aussi d’échanger avec les élèves et leur professeur. Tout public. _La présentation d’un pass sanitaire valide et le port du masque pour les plus de 11 ans vous sera demandé._

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Par les élèves du conservatoire intercommunal Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T11:00:00;2021-12-11T11:30:00 2021-12-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque - Centre culturel Athanor Adresse 2, avenue Anne de Bretagne Ville Guérande lieuville Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande