MOMENT MUSICAL – ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DE DANSE Pissotte Pissotte Pissotte Catégories d’évènement: Pissotte

Vendée

MOMENT MUSICAL – ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DE DANSE Pissotte, 18 janvier 2023, Pissotte Pissotte. MOMENT MUSICAL – ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DE DANSE Rue de l’Église Salle polyvalente Pissotte Vendée Salle polyvalente Rue de l’Église

2023-01-18 19:00:00 – 2023-01-18

Salle polyvalente Rue de l’Église

Pissotte

Vendée Pissotte Programme multi-instruments. Ouvert à tous – entrée gratuite. Venez encourager les élèves de l’École Intercommunale de Musique pour leurs premiers pas sur scène ! +33 2 51 53 41 64 https://www.facebook.com/ecolemusiqueetdansefontenayvendee/ Salle polyvalente Rue de l’Église Pissotte

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Pissotte, Vendée Autres Lieu Pissotte Adresse Pissotte Vendée Salle polyvalente Rue de l'Église Ville Pissotte Pissotte lieuville Salle polyvalente Rue de l'Église Pissotte Departement Vendée

Pissotte Pissotte Pissotte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pissotte-pissotte/

MOMENT MUSICAL – ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DE DANSE Pissotte 2023-01-18 was last modified: by MOMENT MUSICAL – ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DE DANSE Pissotte Pissotte 18 janvier 2023 Pissotte Rue de l'Église Salle polyvalente Pissotte Vendée Pissotte Vendée Vendée

Pissotte Pissotte Vendée