Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte, Vendée MOMENT MUSICAL AU THÉÂTRE MUNICIPAL À FONTENAY-LE-COMTE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

MOMENT MUSICAL AU THÉÂTRE MUNICIPAL À FONTENAY-LE-COMTE Fontenay-le-Comte, 24 novembre 2021, Fontenay-le-Comte. MOMENT MUSICAL AU THÉÂTRE MUNICIPAL À FONTENAY-LE-COMTE Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte

2021-11-24 – 2021-11-24 Théâtre municipal 22 Rue Rabelais

Fontenay-le-Comte Vendée Fontenay-le-Comte +33 2 51 53 41 64 https://www.facebook.com/ecolemusiqueetdansefontenayvendee/ Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Ville Fontenay-le-Comte lieuville Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte