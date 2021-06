Engins Engins Engins, Isère Moment musical au Gite d’alpage de la Molière Engins Engins Catégories d’évènement: Engins

Isère

Moment musical au Gite d’alpage de la Molière Engins, 26 juin 2021-26 juin 2021, Engins. Moment musical au Gite d’alpage de la Molière 2021-06-26 16:30:00 16:30:00 – 2021-06-26 19:00:00 19:00:00 La Molière Gite d’alpage de la Molière

Engins Isère Engins Moment musical des « Azzimutés ». 6 musiciens (chants, guitares, flute, clarinette, percussions, contrebasse). Chansons française et du monde. +33 6 09 38 42 42 Moment musical des « Azzimutés ». 6 musiciens (chants, guitares, flute, clarinette, percussions, contrebasse). Chansons française et du monde.

Détails Catégories d’évènement: Engins, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Engins Adresse La Molière Gite d'alpage de la Molière Ville Engins lieuville 45.18001#5.59026