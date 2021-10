Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Moment exclusif : Visite d’un atelier de coutellerie/baguetterie Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres Thouars 10 EUR Découvrez les différentes étapes de fabrication d’un couteau, de la forge au choix de l’essence de bois utilisée pour magnifier ce travail artisanal.

Petite surprise… L’objet réalisé sur place lors de la démonstration, sera à gagner au cours d’un jeu de dés !!!

Départ garanti à partir de 5 adultes

Départ garanti à partir de 5 adultes

