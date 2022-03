Moment de détente Chapelon, 24 avril 2022, Chapelon.

Moment de détente Chapelon

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

Chapelon Loiret Chapelon

15 EUR 15 Cercle holistique, un moment de détente, connexion à soi et aux autres, un moment de partage en bienveillance, développez votre intuition, respiration et connexion à votre corps et découverte de la spiritualité. Le matériel à prévoir : tapis de yoga, tenue confortable et une pierre que vous affectionnez (facultatif). Une collation de saison, maison et bio sera offerte. Cercle animé par Marie. Sur réservation, places limitées.

Cercle holistique

lafermecoqalane@gmail.com http://lafermecoqalane.fr/

Ferme Coqalane

Chapelon

dernière mise à jour : 2022-03-28 par