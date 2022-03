Moment de convivialité – Nos Cabanes : ateliers participatifs Mourenx, 8 avril 2022, Mourenx.

Moment de convivialité – Nos Cabanes : ateliers participatifs Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-04-08 – 2022-04-08 Le Mix 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Par la Cie l’Homme Debout.

Durant deux ans, la ville de Mourenx, la CC de Lacq-Orthez et Lacaze aux sottises s’associent pour accueillir le nouveau projet de la compagnie, Nos Cabanes, symbole de la fragilité de notre planète et de la nécessité du changement de notre

rapport au monde. La première étape de la création est la construction d’une marionnette de plus de 7 mètres à laquelle vous êtes conviés.

+33 5 59 38 68 71

Lacaze aux sottises

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx

