2022-07-26 17:00:00 – 2022-07-26 21:00:00

Seine-Maritime Activité tout public. Rdv à la Ferme du Val de Bures.

A la ferme, retrouvez-nous pour une soirée conviviale avec jeux, des choses à grignoter, faites par l’atelier cuisine.

Apportez votre pique-nique ! Bellencombre

