Môm’en livre Novy-Chevrières Novy-Chevrières Catégorie d’évènement: Novy-Chevrières

Môm’en livre Novy-Chevrières, 12 novembre 2022, Novy-Chevrières. Môm’en livre

Novy-Chevrières

2022-11-12 – 2022-11-12 Novy-Chevrières Ardennes Novy-Chevrières Tous les mois, un moment convivial de lecture dédié aux plus petits. Des histoires, des chansons, des comptines et bien plus encore. agora@cc-paysrethelois.fr +33 3 24 72 74 85 Novy-Chevrières

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégorie d’évènement: Novy-Chevrières Autres Lieu Novy-Chevrières Adresse Ville Novy-Chevrières lieuville Novy-Chevrières

Môm’en livre Novy-Chevrières 2022-11-12 was last modified: by Môm’en livre Novy-Chevrières Novy-Chevrières 12 novembre 2022

Novy-Chevrières