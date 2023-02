MOME SWING SHOW ESPACE CULTUREL AGORA, 26 mars 2023, SANTES.

MOME SWING SHOW ESPACE CULTUREL AGORA. Un spectacle à la date du 2023-03-26 (2023-03-26 au ) 15:00. Tarif : 9.8 à 16.8 euros.

Quiz musical interactif parent-enfant Bienvenue au grand quiz musical emmené par les incomparables musiciens de Belvédère, une chanteuse pétillante et un présentateur qui n’a pas l’humour dans sa poche ! Ensemble, ils revisitent en version swing les chansons des dessins animés les plus célèbres. Après avoir été sélectionnés parmi le public, les joueurs, en duo parent/enfant, s’affrontent dans des épreuves tordantes pour remporter la victoire ! Bien plus qu’un concert, le Môme Swing Show est surtout un jeu convivial et familial où l’on peut remporter petits cadeaux et grandes surprises, tout en révisant ses classiques.

ESPACE CULTUREL AGORA SANTES Avenue des Sports Nord

Votre billet est ici