Fêtes locales Momas, 18 novembre 2023, Momas.

Momas,Pyrénées-Atlantiques

Concours de pétanque avec restauration sur place. 19h30 : repas sur réservation et soirée dansante animée par 100 pour son..

2023-11-18

Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition with on-site catering. 7:30 p.m.: dinner (reservation required) and dancing with 100 pour son.

Competición de petanca con catering in situ. 19.30 h: cena (previa reserva) y baile amenizado por 100 pour son.

Boulespiel-Wettbewerb mit Verpflegung vor Ort. 19:30 Uhr: Essen auf Vorbestellung und Tanzabend mit Musik von 100 pour son.

