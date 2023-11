Fêtes locales Momas Catégories d’Évènement: Momas

Pyrénées-Atlantiques Fêtes locales Momas, 17 novembre 2023, Momas. Momas,Pyrénées-Atlantiques Soirée tapas animée par le groupe Sweet Home Feeling puis par DJ Moulinex !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR. Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tapas evening with Sweet Home Feeling and DJ Moulinex! ¡Noche de tapas con Sweet Home Feeling y DJ Moulinex! Tapas-Abend, der von der Band Sweet Home Feeling und anschließend von DJ Moulinex moderiert wird! Mise à jour le 2023-11-07 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Momas, Pyrénées-Atlantiques Autres Adresse Ville Momas Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Momas latitude longitude 43.45172;-0.4419

Momas Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/momas/