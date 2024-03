Môm’Art Espace Philippe Auguste Vernon, mercredi 24 avril 2024.

Môm’Art Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Viens découvrir un artiste et réaliser une œuvre qui lui ressemble !

Adeline et Sabine proposent aux enfants de Grande section et CP de venir découvrir les réalisations d’un artiste célèbre, puis de réaliser une œuvre à leur tour.

Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 15:30:00

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

