Val-d'Oise Stage artistique Enfant Môm’Argenteuil Argenteuil, 28 août 2023, Argenteuil. Stage artistique Enfant 28 août – 1 septembre Môm’Argenteuil Les enfants sont accueillis à partir de 8h30 jusque 19h.

Durant la semaine deux ateliers artistiques ont lieu chaque jour : le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h. Ils sont animés par un artiste professionnel, dans des domaines variés. Chacun d’eux abouti à la création d’un projet en fin de semaine.

1 à 2 sorties ont lieu chaque stage dans des établissements culturels de la région. Môm'Argenteuil 1 place Pierre Sémard 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France https://momartre.net/ile-de-france-2/mom-argenteuil/ [{« type »: « phone », « value »: « 0961612934 »}, {« type »: « email », « value »: « momargenteuil@momartre.com »}]

