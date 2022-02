MOM Meeting International Natation Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Il est organisé par la Ligue PACA de Natation dans le cadre du FFN Golden Tour Camille Muffat. Le Meeting international natation est qualificatif aux championnats du Monde. mom@natation-paca.org http://www.meetingopenmed.com/

