Mom’ en mouvements

2022-11-23 – 2022-11-23 EUR Venez partager un moment sportif et convivial entre enfants et adultes qui se conclura par un gouter simple et équilibré !

Salle des fêtes de Condom d’Aubrac entre 16h et 17h. Gratuit. Un moment convivial qui allie sportivité et gouter équilibré pour enfants et adultes ! ramp@ccacv.fr +33 7 87 52 83 79 OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE dernière mise à jour : 2022-10-05 par

