gratuit L’association Môm’Didot organise un denier cycle du parcours de découverte et d’accompagnement au bénévolat »Y a pas d’âge » à destination des personnes de 50 et +.

Il aura lieu les 02 et 03 mars prochains, de 9h30 à 12h en visio-conférence. L’objectif des ces deux-demi journées est de sensibiliser à :

• l’accompagnement sur les temps périscolaires des enfants de 4-11 ans

par le biais de la pratique artistique ;

• la pédagogie positive et à l’animation socioculturelle N’hésitez pas à diffuser l’information à vos bénévoles ou personnes de +50 ans souhaitant tester leur envie de s’engager auprès d’un public d’enfants !

Contactez Béatrice : beatrice.monnot@momartre.com / 06 11 51 75 21 Liens zoom :

Lien d’invitation JOUR 1 : https://us06web.zoom.us/j/84330515573 Lien d’invitation JOUR 2 : https://us06web.zoom.us/j/81014554082 Môm Didot 4 square André Lichtenberger 75014 Paris 75014 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T08:30:00+00:00 – 2023-03-03T11:00:00+00:00

