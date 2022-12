Projet Parentalité Numérique Môm Didot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projet Parentalité Numérique Môm Didot, 21 janvier 2023, Paris. Projet Parentalité Numérique 21 janvier et 4 février 2023 Môm Didot

Gratuit sur insccription

Môm’Didot propose un atelier sur la Parentalité numérique les samedis 21 janvier et 04 février de 10h à 12h. (présence requise aux 2 dates) Môm Didot 4 square André Lichtenberger 75014 Paris 75014 Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:momdidot@momartre.com »}] Môm’Didot propose un atelier sur la Parentalité numérique qui s’adresse aux familles, les samedis 21 janvier et 04 février de 10h à 12h. (présence requise aux 2 dates)

Nous proposons une démarche d’accompagnement de la parentalité numérique à la fois positive, ludique et concrète.

Inscription par téléphone : 09 80 51 92 76 ou par email à momdidot@momartre.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T10:00:00+01:00

2023-02-04T12:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Môm Didot Adresse 4 square André Lichtenberger 75014 Ville Paris Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Môm Didot Paris Departement Paris

Môm Didot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projet Parentalité Numérique Môm Didot 2023-01-21 was last modified: by Projet Parentalité Numérique Môm Didot Môm Didot 21 janvier 2023 Môm Didot Paris Paris

Paris Paris