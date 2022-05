Molto Più

2022-05-21 18:30:00 – 2022-05-21 20:00:00 L’Orchestre Molto Più est un orchestre symphonique de chambre.

Amateurs de la région, anciens élèves et élèves du conservatoire, sont réunis dans cette classe de musique collective du Conservatoire à Rayonnement Communal d’Hérouville pour jouer des répertoires divers : musique classique, du baroque au XXe, mais aussi, du tango, du jazz, de la musique de film…

Alto , violon, violoncelle, contrebasse, saxophones, clarinettes, flûtes traversières, une trentaine de musiciens joueront une heure et demie de musique contemporaine, pour faire découvrir ses différents visages lors de cette nouvelle édition de pierre en lumière à 18h30 dans ce magnifique lieu le château de Beauregard.

dernière mise à jour : 2022-05-17

