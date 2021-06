Creil Creil 60100, Creil Molto Morbidi + DJ Set Creil Creil Catégories d’évènement: 60100

Creil

Molto Morbidi + DJ Set Creil, 19 juin 2021-19 juin 2021, Creil. Molto Morbidi + DJ Set 2021-06-19 – 2021-06-19

Creil 60100 Après des débuts remarqués au sein du groupe Shadow Motel (Cranes Records), voici les premiers pas en solo de leur chanteuse, sous le nom molto morbidi. Les mélodies sont sucrées, jumelées à des boites à rythme primitives. Sa pop a des accents aussi exotiques qu’oniriques, à la croisée du post punk et de la synthwave. La voix, pleine de grâce, est au service de compositions atypiques aux détours souvent inattendus. Le tout évoque ainsi sans rougir, le meilleur de Young Marble Giant, Broadcast, ou plus récemment Cate le Bon. DJ set :

Ameson

Derrière Ameson se cache Fahim, un jeune creillois passionné de musiques électroniques. Ses compositions atypiques et onirique créent un pont entre la techno et la trap des productions rap actuelles. Nul doute que ce nouveau talent est à suivre. Même si le concert a lieu en extérieur le nombre de places disponibles à la GAM est très réduit. La réservation par mail est obligatoire : reservation.gam@mairie-creil.fr la grange à musique dernière mise à jour : 2021-06-14 par

