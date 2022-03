Molten – Beaver Dam Company / Edouard Hue Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay- Auditorium Risset Orsay Catégories d’évènement: Essonne

?????? ? – La Beaver Dam Company / Edouard Hue – OrsayNotreVille Dans ?????? , Edouard Hue délivre une vision du commencement de l’humanité, où toute sensation, à peine palpable, est à créer. Pour construire cet univers, le chorégraphe s’inspire des réactions chimiques qui changent la nature de la matière : la combustion, la corrosion, la respiration, la dissolution… Les danseur.euse.s prennent la place d’atomes, d’électrons, de noyaux et de protons réagissant dans de multiples interactions chorégraphiques. Sans aucune limite, les corps sont ainsi transformés en entité de pures énergies. « Cinq interprètes se jettent dans cette aventure, qui fusionne et sépare dans un mouvement perpétuel. » Sortir.telerama.fr Distribution : Chorégraphe : Edouard Hue Danseurs : Alfredo Gottardi, Edouard Hue, Rafaël Sauzet, Angélique Spiliopoulos, Yurié Tsugawa Création musicale : Jonathan Soucasse Création lumière : Théo Jourdainne Lien billetterie : [[https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture)](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

