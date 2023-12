Marathon du vignoble d’Alsace Molsheim, 22 juin 2024, Molsheim.

Molsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Course à pied dans le vignoble – Inscriptions en ligne uniquement.

Le Marathon du Vignoble c’est la fête du sport, de la gastronomie et de la convivialité. Mais c’est aussi l’occasion de découvrir le vignoble alsacien ses viticulteurs et toute une région à travers 17 villages traversés par le parcours.

Cet événement festif devenu un incontournable dans toute l’Alsace !

Parcours jalonné des 12 relais gastro-viniques permettant de découvrir les spécialités locales agrémentées de nombreuses animations musicales.

Détails des courses (horaires, départs, tarifs…) sur

http://www.marathon-alsace.com/

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



