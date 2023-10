illumination de la ville Molsheim, 1 décembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

La ville s’illumine pendant le marché de noël, avec un concert..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



The town lights up during the Christmas market, with a concert.

La ciudad se ilumina durante el mercado navideño, con un concierto.

Die Stadt wird während des Weihnachtsmarkts mit einem Konzert beleuchtet.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig