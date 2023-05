Molsheim est ludique – Edition 2023 6 rue de la Monnaie Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim est ludique – Edition 2023 6 rue de la Monnaie, 10 juin 2023, Molsheim. Découvrez des jeux de société, de plateau, … Participez à des tournois ou suivez des conférence autour du jeu..

Discover board games, board games, … Participate in tournaments or follow conferences around the game. Descubre los juegos de mesa, … Participa en torneos o asiste a conferencias sobre juegos. Entdecken Sie Gesellschaftsspiele, Brettspiele, … Nehmen Sie an Turnieren teil oder besuchen Sie Vorträge rund um das Spiel. Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

