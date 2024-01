Salon du savoir-faire Molsheim, vendredi 15 mars 2024.

Salon du savoir-faire Molsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Plus de 70 entreprises alsaciennes se retrouvent pour mettre en avant leurs métiers et savoir-faire

Sur un même lieu se regroupent plusieurs entreprises artisanales sous l’égide de la marque Alsace. Avec plus de 16 500 visiteurs, le Salon du Savoir Faire rencontre chaque année plus de succès.

Depuis 44 ans,il attire un public de plus en plus nombreux. 80 exposants et plus de 63 métiers représentés. Vous rencontrerez des entreprises artisanales alsaciennes dont la réputation n’est plus à faire. L’occasion de faire le plein de contacts dans différents domaines !

Le salon pérennise aujourd’hui une belle image de l’artisanat alsacien. La volonté reste celle de porter haut les couleurs des métiers artisanaux, les filières d’apprentissage, la diversité des métiers représentés, des gestes maîtrisés.

La spécificité de ce salon est d’allier les métiers du bâtiment avec ceux de l’artisanat d’Art. Du bâtiment « gros œuvre à la décoration d’intérieur, des bijoux, textiles, maroquinerie, céramique, paysagiste ».

Le salon se déroule en présence de Maîtres, MOF (Meilleurs Ouvriers de France), et artistes.

Animations au Salon du Savoir Faire de Molsheim :

Un parcours ludique est mis en place pour les enfants « Cette année Jack le pirate a perdu son trésor, deviens son moussaillon pars à la recherche d’indices pour résoudre cette énigme ». Seul un regard averti pourra trouver la solution et remporter un joli sabre en bois fabriqué par la société Kiffel Agencement.

La présentation des pièces pour le concours Rotary Club de Molsheim.

Venez à la rencontre de votre futur employeur, des annonces de recrutement apprentis, salariés sont présentés sur notre salon.

Les Week-ends, un marché du terroir s’installe dans la cours présentant une douzaine d’acteurs locaux représentent le terroir et les produits de notre région Alsace mettant en avant les gestes sous toutes les formes.

Petite restauration sur place. Tout au long de votre parcours, des dégustations et des démonstrations vous seront présentées.

EUR.

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est md.consultantes@gmail.com



L’événement Salon du savoir-faire Molsheim a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig