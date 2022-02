MOLOTEUF MOLOTOV Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le samedi 26 mars à 21:00

DJ Nasty N (ghettooooo) [https://soundcloud.com/nicolowzow-nicksaturnin](https://soundcloud.com/nicolowzow-nicksaturnin) **Dje Dje from the block** (aaaaacid) [https://soundcloud.com/djedjesm](https://soundcloud.com/djedjesm) **Himeji** (trance trance trance) [https://soundcloud.com/himeji_sm](https://soundcloud.com/himeji_sm) **Hirsch** (teKEUNO) [https://soundcloud.com/hirsch-techno](https://soundcloud.com/hirsch-techno) Prix d’entrée 6 € Pré-vente: [https://www.helloasso.com/…/evenements/moloteuf-molotov](https://www.helloasso.com/…/evenements/moloteuf-molotov)

6€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

