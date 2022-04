Moloco : Mayhem et Mortiis Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Moloco : Mayhem et Mortiis
Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2022-05-11

19 EUR

Lorsque que Le Moloco co-organisait en juin 2019 la projection du film « Lord of Chaos » à Belfort, en préambule à la dixième édition du festival Impetus, la Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard ne se doutait pas qu'elle annoncerait quelques mois plus tard la venue à Audincourt des plus grandes légendes du black métal norvégien : Mayhem.

• MAYHEM •
Fondé en 1990, le groupe a connu une carrière sulfureuse au début de sa carrière mais il a surtout marqué de son empreinte le paysage mondial du métal extrême avec un style inimitable et une capacité à innover à chaque album. La venue de Mayhem au Moloco, pour l'une de ses rares apparitions françaises, est un évènement pour tous les fans du genre !

• MORTIIS •
Les légendes norvégiennes seront accompagnées sur cette tournée par le groupe Mortiis, un autre pilier de la scène norvégienne fondé en 1993 par Håvard Ellefsen, membre du groupe Emperor. Un univers singulier, au croisement d'influences artistiques médiévales et industrielles.

+33 3 81 30 78 30
https://billetterie.lemoloco.com/evenement/11-05-2022-20-00-mayhem-mortiis

