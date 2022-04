Moloco : Disiz + Rounhaa Audincourt, 14 mai 2022, Audincourt.

Moloco : Disiz + Rounhaa le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2022-05-14 – 2022-05-14 le Moloco 21 Rue de Seloncourt

Audincourt Doubs Audincourt

22 22 EUR Revenu en Juillet 2021 avec l’envoûtant Casino, Disiz, ex La Peste, ex Peter Punk, Sérigne M’Baye Gueye pour l’état civil, ne fait plus qu’un avec l’homme qu’il a toujours voulu être. En témoigne cette synthèse parfaite, cette galvanisante catharsis d’un parcours tant artistique que sentimental, son dernier album prévu pour Mars 2022.

L’attente autour du projet et d’un retour de Disiz est grande, en témoigne le lancement de sa nouvelle tournée dont la première date parisienne, au Trianon le 16 mars 2022, affichait « complet » en moins de deux heures.

À 43 ans, Disiz s’affirme plus que jamais comme un artiste intemporel, au-delà des genres et des générations.

Rounhaa est un artiste émergent de la scène rap francophone, qui s’est fait repérer grâce à ses deux derniers projets, Yeratik et Horion . D’origine marocaine et martiniquaise, l’artiste est un boulimique du rap, aussi à l’aise dans des morceaux de rap pur que sur des airs plus mélancoliques, le Big R n’hésite pas à se livrer. Une véritable versatilité qui fait la force du jeune rappeur.

+33 3 81 30 78 30 https://billetterie.lemoloco.com/evenement/14-05-2022-20-30-disiz-rounhaa

Revenu en Juillet 2021 avec l’envoûtant Casino, Disiz, ex La Peste, ex Peter Punk, Sérigne M’Baye Gueye pour l’état civil, ne fait plus qu’un avec l’homme qu’il a toujours voulu être. En témoigne cette synthèse parfaite, cette galvanisante catharsis d’un parcours tant artistique que sentimental, son dernier album prévu pour Mars 2022.

L’attente autour du projet et d’un retour de Disiz est grande, en témoigne le lancement de sa nouvelle tournée dont la première date parisienne, au Trianon le 16 mars 2022, affichait « complet » en moins de deux heures.

À 43 ans, Disiz s’affirme plus que jamais comme un artiste intemporel, au-delà des genres et des générations.

Rounhaa est un artiste émergent de la scène rap francophone, qui s’est fait repérer grâce à ses deux derniers projets, Yeratik et Horion . D’origine marocaine et martiniquaise, l’artiste est un boulimique du rap, aussi à l’aise dans des morceaux de rap pur que sur des airs plus mélancoliques, le Big R n’hésite pas à se livrer. Une véritable versatilité qui fait la force du jeune rappeur.

le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

dernière mise à jour : 2022-04-26 par