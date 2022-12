MOLO TOUR Neufchâteau, 30 mars 2023, Neufchâteau OT DE L'OUEST DES VOSGES Neufchâteau.

MOLO TOUR

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

2023-03-30 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-30 21:30:00 21:30:00

Neufchâteau

Vosges

Neufchâteau

Dans un contexte où le numérique rythme notre quotidien, le Rectorat de Nancy-Metz, le Conseil départemental des Vosges et l’association les Paraboleurs, vous invitent à une tournée – spectacles partout dans les Vosges : le Molo Tour.

Découvrir la citoyenneté numérique

Venez découvrir « Alice au pays des Vermeils » interprétée par Chyc Polhit et les Trombinoz’notes.

Embarquée dans une folle aventure, Alice suivra le parcours dans la mer, sur terre et dans les airs, de notre égérie Babayagagogo, petite tortue en recherche d’identité et en quête d’informations.

De retour de ce voyage, Alice reviendra riche d’une identité numérique retrouvée et consciente de sa véritable valeur. Apprendre le vivre ensemble et la citoyenneté numérique devient possible.

C’est au reste, une façon originale de sensibiliser aux usages raisonnables et raisonnés d’internet.

Venez le découvrir en famille !

Le projet Territoire Numérique Educatif

Cet événement s’inscrit plus globalement dans le projet Territoire Numérique Éducatif (TNE), financé par la Banque des Territoires.

A la suite du spectacle, les élèves des classes de 6ème, de tout le département, seront amenés à suivre des ateliers pouvant concerner les thématiques suivantes : l’identité numérique, les réseaux sociaux, les infos-infox ou encore le cyberharcèlement.

Parallèlement, des actions à destination des parents permettant de les acculturer au numérique éducatif seront également proposées par les Conseillers Numériques France Service du département.

Neufchâteau

