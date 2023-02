MOLLY POST ROCK / SHOEGAZE LE MOLOTOV, 11 février 2023, MARSEILLE.

MOLLY POST ROCK / SHOEGAZE LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 7.8 à 7.8 euros.

MOLLY est un duo post-rock/shoegaze autrichien, formé par Lars Andersson et Phillip Dornauer, ayant signé en 2019 un des plus bel album du genre « All That Ever Could Have Been ».Leur deuxième album « Picturesque », achevé début 2022, est né de l’adoration de Lars pour le mouvement artistique, littéraire, musical et intellectuel du romantisme; l’époque étant caractérisée par l’accent mis sur l’émotion, l’idéalisation de la nature, la méfiance à l’égard de l’industrialisation et la réaction aux normes sociales et politiques du Siècle des Lumières, il n’a pas pu s’empêcher de voir de forts parallèles avec ce qu’il apprécie dans la vie, l’art et la musique que MOLLY a créée ces dernières années.More is more : Musicalement, « Picturesque » s’écarte principalement de son prédécesseur en laissant de côté l’accent mis sur le minimalisme dans l’écriture des chansons, les arrangements et la production. Bien qu’il donne à l’auditeur de l’espace pour respirer à un moment ou à un autre, bien qu’il continue (à la bonne vieille manière du Post-Rock) à construire et à décomposer, bien qu’il s’appuie plus que tout sur la mélodie et l’harmonie simples plutôt que sur l’expérimentation bruyante pour transporter le sentiment, « Picturesque » – comparé au catalogue précédent de MOLLY – est prétentieux, ouvragé, grandiose, ambitieux as hell et il est littéralement « plus que tout ».

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhone

