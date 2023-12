Vin chaud et bredele au château de Guirbaden Mollkirch, 4 décembre 2023, Mollkirch.

Mollkirch,Bas-Rhin

Les petits gâteaux et objets réalisés par les bénévoles de l’association, seront vendus au profit de la restauration du donjon. Visite guidée à 14h..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 15:00:00.

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Cupcakes and other items made by the association’s volunteers will be sold to raise funds for the restoration of the keep. Guided tour at 2pm.

Los pasteles y otros artículos elaborados por los voluntarios de la asociación se venderán para ayudar a la restauración de la torre del homenaje. Visita guiada a las 14h.

Die kleinen Kuchen und Gegenstände, die von den Freiwilligen des Vereins hergestellt wurden, werden zugunsten der Restaurierung des Bergfrieds verkauft. Geführte Besichtigung um 14 Uhr.

