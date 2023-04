Festival La’ Mi’ Moll’ 17 rue des Châtaigniers Mollkirch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mollkirch

Festival La’ Mi’ Moll’ 17 rue des Châtaigniers, 29 avril 2023, Mollkirch. Un festival pop – rock organisé par les Ze Hopla’. Petite restauration sur place..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 23:30:00. EUR.

17 rue des Châtaigniers

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est



A pop – rock festival organized by Ze Hopla’. Small catering on the spot. Festival de pop-rock organizado por Ze Hopla’. Pequeño catering in situ. Ein Pop- und Rockfestival, das von den Ze Hopla’ organisiert wird. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Mollkirch Autres Lieu 17 rue des Châtaigniers Adresse 17 rue des Châtaigniers Ville Mollkirch Departement Bas-Rhin Lieu Ville 17 rue des Châtaigniers Mollkirch

17 rue des Châtaigniers Mollkirch Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mollkirch/

Festival La’ Mi’ Moll’ 17 rue des Châtaigniers 2023-04-29 was last modified: by Festival La’ Mi’ Moll’ 17 rue des Châtaigniers 17 rue des Châtaigniers 29 avril 2023 17 rue des Châtaigniers Mollkirch

Mollkirch Bas-Rhin