Humour : Yohann METAY, le sublime sabotage Salle du Vidame Molliens-Dreuil

Humour : Yohann METAY, le sublime sabotage Salle du Vidame, 18 mars 2022 20:30, Molliens-Dreuil. Vendredi 18 mars, 20h30 Sur place 4€ – 16 ans / 5€ adulte https://www.cc2so.fr/event/seul-en-scene-yohann-metay-le-sublime-sabotage/, politique.culture@cc2so.fr Ce seul en scène est une folie hilarante, une quête éperdue du spectacle parfait, une véritable performance théâtrale ! Dans « Le sublime sabotage », l’humoriste Yohann Métay doit vous présenter le chef d’œuvre qui va révolutionner le monde du théâtre. Mais tout au long de son travail de création, des péripéties les plus rocambolesques et les plus débridées semblent s’être acharnées. C’est du sabotage ! et pourtant on vit intensément avec lui cette performance délirante, la réussite est totale ! Salle du Vidame rue du Général Leclerc 80540 Molliens-Dreuil 80540 Molliens-Dreuil Somme vendredi 18 mars – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Molliens-Dreuil, Somme Autres Lieu Salle du Vidame Adresse rue du Général Leclerc 80540 Molliens-Dreuil Ville Molliens-Dreuil Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Salle du Vidame Molliens-Dreuil Departement Somme

