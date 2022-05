“Mollau” la photo ! Maison de la Nature du Sundgau, 24 juillet 2022, Altenach.

“Mollau” la photo !

du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet à Maison de la Nature du Sundgau

Autour du camp la nature foisonne. Une multitude de sujets qui n’attendent que toi pour être photographiés. Photos artistiques, de paysage, de fleurs, d’insectes, d’oiseaux ou de grands mammifères, qu’importe ton style préféré, tu pourras tout tester et révéler l’artiste qui est en toi. Un photographe naturaliste te donnera tous les trucs et astuces pour réussir tes clichés. Vitesse, exposition, iso, cadrage et autofocus deviendront pour toi une évidence. Avec ton matériel ou celui qu’on te prêtera, tu sauras capter la beauté qui nous entoure et la partager avec tes copains. Nous n’oublierons pas les grands jeux, les moments de détente et les soirées entre potes ! • Camp fixe sous tente à Mollau (sur le terrain municipal : lieu-dit “métro”)

Les jeunes sont acheminés sur le lieu du camp par les parents. Tarif selon revenu fiscal d’imposition. Moins de 14000€ :270€ ; de 14001 à 26800€ :277€ ; de 26801 à 32160€ :284€ ; de 32161 à 38850€ :291€ ; de 38851 à 46300€ :298€ ; plus de 46301 :306€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

