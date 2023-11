Marché de Noël Mollau, 19 novembre 2023, Mollau.

Mollau,Haut-Rhin

l’Association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau vous invite à son marché de Noël qui aura lieu le 19 novembre 2023 de 8h à 18h à l’étang de Mollau avec la visite du Père Noël..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est



the Association des Amis de l’Erlenweiher in Mollau invites you to its Christmas market on November 19, 2023 from 8am to 6pm at the Mollau pond, with a visit from Santa Claus.

la Association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau le invita a su mercado navideño el 19 de noviembre de 2023 de 8:00 a 18:00 en el estanque de Mollau, con la visita de Papá Noel.

der Verein der Freunde des Erlenweihers in Mollau lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, der am 19. November 2023 von 8 bis 18 Uhr am Erlenweiher in Mollau stattfindet und auf dem der Weihnachtsmann zu Besuch kommt.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin