Le public pourra découvrir de nombreux céramistes issus de diverses régions de France. C’est avec grand plaisir qu’ils partageront avec vous la passion de leur métier et la diversité de leurs techniques.

Arts de la table, bijoux et sculptures, décoration, en faïence, grès, porcelaine ou raku vous seront présentés.

Comme chaque année le stand « bols de la solidarité », destiné à créer un fonds d’aide et de soutien aux potiers en difficulté, complètera cet événement.

Vous trouverez également dans le village d’Arvieux des services de bar et restauration. Animations :

Démonstration de tournage : 10-12h / 15-17h

Atelier de modelage pour les enfants (gratuit) : 10-12h / 15-17h Informations :

