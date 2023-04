Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet RD328, 19 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Visite à pied commentée par un guide naturaliste qui vous fera découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle : sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion. Accès à un observatoire. Marche de 2 km..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

RD328 RDV Pont de Pichelèbe

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Walking tour commented by a naturalist guide who will make you discover the characteristics of the nature reserve: its fauna, its flora, its history and its management. Access to an observatory. 2 km walk.

Visita a pie comentada por un guía naturalista que le mostrará las características de la reserva natural: su fauna, su flora, su historia y su gestión. Acceso a un observatorio. 2 km a pie.

Von einem Naturführer kommentierter Rundgang zu Fuß, bei dem Sie die Besonderheiten des Naturschutzgebiets kennen lernen: seine Fauna, seine Flora, seine Geschichte und seine Verwaltung. Zugang zu einem Observatorium. 2 km lange Wanderung.

Mise à jour le 2023-02-20 par OTI LAS