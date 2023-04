C’Rock Maïs Cup #2 Golf de Moliets, 8 mai 2023, Moliets-et-Maa.

2ème édition. Une journée conviviale en collaboration avec l’association C’Rock Maïs Festival. Les bénéfices de l’inscription sont reversés au festival pour maintenir sa qualité et gratuité. Plusieurs lots sont à gagner avec un tirage au sort. Infos et réservations auprès du Golf de Moliets !.

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . .

Golf de Moliets

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



2nd edition. A friendly day in collaboration with the association C’Rock Maïs Festival. The benefits of the registration are given to the festival to maintain its quality and free. Several prizes are to be won with a draw. Information and reservations at the Golf de Moliets !

2ª edición. Una jornada de convivencia en colaboración con la asociación C’Rock Maïs Festival. Los beneficios de la inscripción se entregan al festival para mantener su calidad y de forma gratuita. Se sortearán varios premios. ¡Información y reservas en el Golf de Moliets !

2. Ausgabe. Ein geselliger Tag in Zusammenarbeit mit dem Verein C’Rock Maïs Festival. Die Gewinne aus der Anmeldung kommen dem Festival zugute, um seine Qualität und Kostenfreiheit zu erhalten. Bei einer Verlosung gibt es mehrere Preise zu gewinnen. Infos und Reservierungen bei Golf de Moliets!

Mise à jour le 2023-03-31 par OTI LAS