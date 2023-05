FESTIVAL DE LA BIERE ARTISANALE AVE DU GENERAL DE GAULLE, 4 mai 2023, Moliets-et-Maa.

Le Troquet Vagabond et son « plus petit festival de la bière artisanale ambulant du MONDE » s’invite à Tosse pour 3 jours de festivités !.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-06 01:00:00. EUR.

AVE DU GENERAL DE GAULLE FRONTON

Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Troquet Vagabond and its « smallest mobile craft beer festival in the WORLD » invites itself to Tosse for 3 days of festivities!

El Troquet Vagabond y su « festival itinerante de cerveza artesanal más pequeño del MUNDO » se invitan a Tosse durante 3 días de fiesta

Der Troquet Vagabond und sein « kleinstes ambulantes Craft Beer Festival der WELT » lädt sich für 3 Tage nach Tosse ein!

Mise à jour le 2023-04-28 par OTI LAS